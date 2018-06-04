Южная Корея и США не отменят совместные военные учения

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Южная Корея и США будут продолжать совместные военные учения в прежних масштабах, однако максимально ограничат доступ к информации о них, чтобы не вызывать излишнее раздражение КНДР на пути к свертыванию ее ядерной программы, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель южнокорейского министерства обороны Ли Чжин У.

Они будут проводиться в нормальном режиме, согласно годовому плану", — приводит слова Ли Чжин У агентство Рёнхап. Как сказал представитель министерства, при этом "будут максимально ограничены доступ к содержанию (учений) и открытая информация".

На вопрос о том, могут ли в этом году быть отменены учения Ulchi Freedom Guardian, вызывающие тревогу в КНДР, Ли Чжин У заявил, что "это не рассматривается и не обсуждается".

В прошлом месяце КНДР отменила проведение министерской встречи между двумя корейскими государствами из-за проведения в Южной Корее совместных с США учений Max Thunder. При этом Пхеньян обвинил Сеул в нарушении договоренностей лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына добиваться снижения напряженности на Корейском полуострове.