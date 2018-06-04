Главы МИД Южной Кореи и Сингапура высказались за диалог по КНДР

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Министры иностранных дел Южной Кореи и Сингапура высказались за продолжение усилий для решения северокорейской ядерной проблемы и после предстоящего 12 июня саммита США и КНДР, говорится в распространенном в понедельник сообщении южнокорейского МИД.

Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва и ее сингапурский коллега Вивиан Балакришнан провели по телефону беседу, пообещав прилагать усилия для успешного проведения в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына.

"Министры пришли к единому мнению о том, что и после нынешнего саммита важно впредь укреплять энергетику диалога, и условились тесно сотрудничать для достижения реального прогресса в решении северокорейской ядерной проблемы, активно используя такие возможности, как встреча глав МИД АСЕАН в начале августа", — говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством Сингапура.

В конце мая Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. Позднее после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем президент США Дональд Трамп объявил, что саммит все же состоится, как и было запланировано.