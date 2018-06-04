Адвокат Никулина не исключает, что в США ему предложат признать свою вину

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Адвокат россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в в США во взломе социальных сетей, включая LinkedIn, не исключает, что обвинение предложит ему признать вину, защита рассмотрит это предложение. Об этом адвокат россиянина Аркадий Бух сообщил РИА Новости.

Он сообщил, что следующее слушание назначено на 26 июня. Ранее Бух заявлял РИА Новости, что его клиент не заинтересован в соглашении с правительством США о признании вины.

"На данный момент мы заявляем о невиновности и ожидаем похода в суд, но есть возможность такого предложения. Тогда мы рассмотрим это предложение и обдумаем нашу позицию", — сказал Бух.

Адвокат добавил, что российские дипломаты в США помогают защите.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.