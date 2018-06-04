МЕХИКО, 4 июн — РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье увеличилось до 25 человек, сообщил представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.
Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.
Извержение вулкана
Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.
Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны "Аурора".
Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.
Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования гватемальцам и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F— China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2018 г.