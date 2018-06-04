Адвокат рассказал, как содержат в США россиянина Никулина

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Гражданин России Евгений Никулин, обвиняемый в США во взломе американских социальных сетей, включая LinkedIn, находится в одиночной камере, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

"Мой клиент находится в одиночной камере в тюрьме Санта-Рита в Сан-Франциско, Калифорния", — сказал защитник.

Бух предположил, что это вызвано недопониманием и языковым барьером между его клиентом и администрацией тюрьмы.

Он добавил, что это рядовая ситуация для США: "Это что-то особенное для Европы, но обычное в этой стране".

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.

Следующее заседание суда по делу Никулина состоится 26 июня.