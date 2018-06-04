Рак оторвал себе клешню, чтобы вырваться из кастрюли с кипятком

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Китае посетитель ресторана стал свидетелем того, как один из раков, которых при нем готовили в кастрюле с кипятком, спасся, пожертвовав своей левой клешней. Об этом пишет Taiwan News.

Как рассказал пользователь соцсети микроблогов Weibo по имени Jiuke, он заказал большую порцию раков. К его удивлению, когда живых раков начали бросать в кипящую воду, один из них вылез из кастрюли и забрался на ее край. Однако левую клешню он вытащить не смог. Тогда рак своей правой клешней отсоединил левую и оказался на свободе.

В ответ на вопросы обеспокоенных судьбой рака пользователей Jiuke сообщил, что взял его себе и поместил дома в аквариум.

Отмечается, что раки могут терять свои клешни многократно — они, как правило, восстанавливаются.