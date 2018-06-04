В Гватемале объявили красный уровень тревоги из-за извержения вулкана

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах после начала извержения вулкана Фуэго, уже унесшего не менее семи жизней, сообщает канал MVS Noticias.
На остальной территории сохраняется оранжевый уровень тревоги.
Извержение Фуэго продолжается. Столбы дыба и пепла поднимаются на высоту до десяти километров, сообщила ранее национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий. Радиостанция Emisoras Unidas сообщает, что более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.
Пепел от вулкана распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.
Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето в своем Twitter уже выразил соболезнования гватемальцам в связи с гибелью людей и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.