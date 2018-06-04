В Гватемале объявили красный уровень тревоги из-за извержения вулкана

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах после начала извержения вулкана Фуэго, уже унесшего не менее семи жизней, сообщает канал MVS Noticias.

Как сообщает служба гражданской обороны, режим повышенной опасности распространяется на города Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго.

На остальной территории сохраняется оранжевый уровень тревоги.

Извержение Фуэго продолжается. Столбы дыба и пепла поднимаются на высоту до десяти километров, сообщила ранее национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий. Радиостанция Emisoras Unidas сообщает, что более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

Пепел от вулкана распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.

Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето в своем Twitter уже выразил соболезнования гватемальцам в связи с гибелью людей и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.