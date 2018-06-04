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В мире

Украинский спортсмен рассказал о желании задушить за русский язык

04:2504.06.2018
(обновлено: 04:42 04.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУкраинский теннисист Сергей Стаховский. Архивное фотоУкраинский теннисист Сергей Стаховский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью телеканалу "112 Украина" рассказал о неприязни и предубеждении к русскоговорящим людям.

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© РИА Новости / Алексей Фурман
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Такое заявление спортсмен сделал на вопрос журналиста, принципиально ли ему добиваться победы над российскими соперниками.

"Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове, — это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014 году, когда только все (государственный переворот на Украине. — Прим. ред.) начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка (предубеждение. — Прим. ред) сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил", — сказал Стаховский, добавив, что часть про удушение была шуткой.

При этом само интервью проходило на русском языке, на что обратил внимание журналист. Спортсмен после этого сразу перешел на украинский и заметил, что его собеседник сам начал разговор не на государственном языке.

"Понятно. Только вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?" — пошутил журналист в ответ, после чего интервью продолжилось на русском.

Теннисист Сергей Стаховский является победителем семи турниров Ассоциации профессиональных теннисистов, а также финалистом Открытого чемпионата США по теннису 2004 года в одиночном разряде среди юношей.

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В мире
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Тузик Дворовый
Вспоминается анекдот с бородой:
- Алло, это СБУ?
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
04:42
04.06.2018
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Alex Ander
Совсем они там уже с ума сошли...
04:27
04.06.2018
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