Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию вокруг КНДР

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И обсудили на встрече в Претории ситуацию вокруг Корейского полуострова и договорились усилить координацию по этой проблеме, говорится в опубликованном утром в понедельник сообщении МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, согласились усиливать координацию и взаимодействие, делать усилия для денуклеаризации и установления продолжительного мира на Корейском полуострове", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в воскресенье в Претории, где в понедельник открывается заседание министров иностранных дел стран БРИКС. Лавров прибыл в ЮАР в воскресенье и в преддверии встречи министерской "пятёрки" провёл переговоры с Ван И и с новым президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.