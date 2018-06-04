В Гватемале шесть человек погибли в результате мощного извержения вулкана

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Мощное извержение вулкана Фуэго началось в небольшой центральноамериканской республике Гватемала, погибли шесть человек, еще 20 ранены, сообщает национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.
Пепел выпал в семи муниципалитетах, прилегающих к вулкану. Эвакуированы 2 тысячи человек, сальвадорский канал Noticias 4Vision уточняет, что десятки человек считаются пропавшими без вести.
Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F— China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2018 г.