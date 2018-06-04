В Европарламенте предсказали распад правительства Эстонии из-за цен на пиво

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что эстонское правительство не протянет долго из-за дорогого пива, и пожелал латвийским продавцам алкоголя удачи в бизнесе у границы Эстонии.

"Это эстонское правительство долго не продержится при цене на пиво в 8,45 евро за поллитра. Удачи латвийским торговцам алкоголем у эстонских границ", — написал евродепутат в Twitter.

Заявление Пабрикса связано с резким повышение акцизов на алкоголь в Эстонии (в три раза выше, чем в Латвии). Цены на одни и те же алкогольные напитки сильно отличаются в двух странах.

Эстонцы зачастую покупают алкоголь в соседней прибалтийской республике, а это негативно сказывается на эстонском бизнесе. Ситуацию усугубляет приграничная торговля, которая в последние годы сильно активизировалась.