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Протесты в Тбилиси снижают обороты

01:3204.06.2018
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© Sputnik / Денис АслановПерейти в фотобанкУчастники акции протеста в Тбилиси. Архивное фотоУчастники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
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ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости. Четвертый день акций протеста, проходящих в центре Тбилиси у здания парламента "против несправедливости" подошел к концу, однако митингующие, в составе которых находятся представители оппозиционных партий, намерены сделать следующие шаги для достижения главной цели — отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Как все начиналось

Волна акций началась в столице Грузии в четверг вечером, когда Тбилисский городской суд вынес приговор в связи с делом об убийстве подростков в результате потасовки зимой прошлого года. Во время драки несовершеннолетних, в которой участвовали ученики двух школ, в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков – Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Убийство школьников стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя шесть месяцев суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, стало неясным, кто убил Саралидзе во время кровавой разборки — это стало причиной, по которой отец убитого Заза Саралидзе прибегнул к радикальной форме протеста.

Первая эмоциональная акция прошла у здания Главной прокуратуры. Заза Саралидзе, утверждавший, что ведомство сфальсифицировало результаты расследования и покрывает одного из участников инцидента, сумел собрать сотни сторонников. Результат не заставил себя долго ждать — главный прокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку, заявив при этом, что обвинения в его адрес несправедливы.

Акция протеста проходит у здания парламента, Грузия. 1 июня 2018
© AFP 2018 / Vano Shlamov
Организаторы протеста в центре Тбилиси призвали партии присоединиться
Собрания у парламента

Отставки руководителя прокуратуры страны оказалось недостаточным для протестующих. Шествие по центральным улицам города, набирая по дороге все больше сторонников, остановилось перед зданием парламента, а его участники заявили о главном требовании — отставки правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

За несколько часов количество участников акции достигло нескольких тысяч, центральный проспект Руставели, где расположено здание парламента, был перекрыт, митингующих окружали десятки бригад полиции, к акции подключались студенты, спортсмены, представители неправительственных организаций и шоу-бизнеса, общественные деятели, телекомпании непрерывно транслировали собрание в прямом эфире.

Ситуация накалилась настолько, что ближе к полуночи на акцию пришел премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Появление главы правительство вызвало еще больший шум, митингующие освистали его с криками "Уходи!" и даже закинули бутылками. Премьеру, так и не получившему возможности высказаться, пришлось уйти.

Через несколько минут Квирикашвили выступил в госканцелярии с чрезвычайным заявлением, в котором анонсировал начало нового, прозрачного расследования дела о гибели подростков, которым будет руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Премьер также сообщил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции.

Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
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К акции в центре Тбилиси присоединились студенты
Организаторы акции ту же ночь расставили на проспекте палатки и пообещали вновь собраться на следующий день. К утру к Зазе Саралидзе в палатку пришел президент страны Георгий Маргвелашвили, по завершению встречи глава государства не уточнил детали разговора, а лишь сообщил, что пришел для того, что бы разделить боль отца, который потерял сына. Акция продолжилась в пятницу вечером, набирая все больше сторонников, в том числе людей, приехавших из разных регионов страны.

За дело взялись политики

На проходящей у парламента акции активностью выделялся Звиад Куправа, он был главным ведущим многотысячных собраний. Позже грузинские СМИ сообщили, что Куправа является членом оппозиционной партии "Единое национальное движение", и распространили его фотографии в обнимку с бывшим лидером партии и экс-президентом Михаилом Саакашвили. СМИ также опубликовали видеокадры, на которых Куправа в форме полицейского разгоняет митинг оппозиции 26 мая 2011 года, во время которого сотни протестующих были избиты и арестованы.

Участники акции протеста в Тбилиси у здания главной прокуратуры Грузии с требованием отставки главы ведомства Ираклия Шотадзе. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
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Распространенные материалы дали повод части населения страны подумать, что многотысячные митинги политически мотивированы и оппозиционные партии манипулируют Зазой Саралидзе. В социальных сетях граждане начали высказываться относительно происходящих в Тбилиси событий каждый утверждал свое. Мнения людей еще больше разошлись после того, как сам Саралидзе призвал политические силы подключиться к митингам, так как один он не в силах "разрушить систему и сменить власть".

Лидеры оппозиционных партий откликнулись на это предложение: в воскресенье утром они провели консультации, а к вечеру организовали свой митинг. Саралидзе участвовал в акции лишь небольшое время, заявив, что ему необходимо быть дома — ухаживать за женой, которой нездоровится.

Власти: дестабилизации не будет

На четвертый день протестов появилась новая реакция представителей власти. Квирикашвили заявил, что перед правящей командой стоит новый вызов — ответить на все вопросы тем людям, у которых возникло чувство несправедливости. Он также указал, что "конкретные радикальные группы хотят посеять нестабильность и ставят абсолютно неправомерные политические требования, однако власти не допустят дестабилизации".

Премьер добавил, что в ближайшие дни состоится внеочередное заседание парламента, на котором будет утвержден состав комиссии по расследованию. МВД уже приступило к повторному расследованию дела. К процессу также активно подключена омбудсмен страны Нино Ломджария.

Оппозиция не сдается

Представители оппозиционных партий и их сторонники, которые в воскресенье вечером провели уже не столь масштабную акцию, заявили, что в понедельник, 4 июня, Заза Саларидзе вместе с оппозиционными лидерами должны встретиться с премьер-министром и начать диалог по роспуску правительства.

Организаторы сообщают, что в случае, если Квирикашвили откажется проводить встречу, в следующее воскресенье они организуют более масштабное собрание, а пока продолжатся ежедневные менее массовые акции протеста.

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