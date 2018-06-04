Протесты в Тбилиси снижают обороты

ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости. Четвертый день акций протеста, проходящих в центре Тбилиси у здания парламента "против несправедливости" подошел к концу, однако митингующие, в составе которых находятся представители оппозиционных партий, намерены сделать следующие шаги для достижения главной цели — отставки правительства, передает корреспондент РИА Новости.

Волна акций началась в столице Грузии в четверг вечером, когда Тбилисский городской суд вынес приговор в связи с делом об убийстве подростков в результате потасовки зимой прошлого года. Во время драки несовершеннолетних, в которой участвовали ученики двух школ, в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков – Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Убийство школьников стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя шесть месяцев суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, стало неясным, кто убил Саралидзе во время кровавой разборки — это стало причиной, по которой отец убитого Заза Саралидзе прибегнул к радикальной форме протеста.

Первая эмоциональная акция прошла у здания Главной прокуратуры. Заза Саралидзе, утверждавший, что ведомство сфальсифицировало результаты расследования и покрывает одного из участников инцидента, сумел собрать сотни сторонников. Результат не заставил себя долго ждать — главный прокурор Ираклий Шотадзе ушел в отставку, заявив при этом, что обвинения в его адрес несправедливы.

Отставки руководителя прокуратуры страны оказалось недостаточным для протестующих. Шествие по центральным улицам города, набирая по дороге все больше сторонников, остановилось перед зданием парламента, а его участники заявили о главном требовании — отставки правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

За несколько часов количество участников акции достигло нескольких тысяч, центральный проспект Руставели, где расположено здание парламента, был перекрыт, митингующих окружали десятки бригад полиции, к акции подключались студенты, спортсмены, представители неправительственных организаций и шоу-бизнеса, общественные деятели, телекомпании непрерывно транслировали собрание в прямом эфире.

Ситуация накалилась настолько, что ближе к полуночи на акцию пришел премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Появление главы правительство вызвало еще больший шум, митингующие освистали его с криками "Уходи!" и даже закинули бутылками. Премьеру, так и не получившему возможности высказаться, пришлось уйти.

Через несколько минут Квирикашвили выступил в госканцелярии с чрезвычайным заявлением, в котором анонсировал начало нового, прозрачного расследования дела о гибели подростков, которым будет руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Премьер также сообщил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции.

За дело взялись политики

Организаторы акции ту же ночь расставили на проспекте палатки и пообещали вновь собраться на следующий день. К утру к Зазе Саралидзе в палатку пришел президент страны Георгий Маргвелашвили, по завершению встречи глава государства не уточнил детали разговора, а лишь сообщил, что пришел для того, что бы разделить боль отца, который потерял сына. Акция продолжилась в пятницу вечером, набирая все больше сторонников, в том числе людей, приехавших из разных регионов страны.

На проходящей у парламента акции активностью выделялся Звиад Куправа, он был главным ведущим многотысячных собраний. Позже грузинские СМИ сообщили, что Куправа является членом оппозиционной партии "Единое национальное движение", и распространили его фотографии в обнимку с бывшим лидером партии и экс-президентом Михаилом Саакашвили. СМИ также опубликовали видеокадры, на которых Куправа в форме полицейского разгоняет митинг оппозиции 26 мая 2011 года, во время которого сотни протестующих были избиты и арестованы.

Распространенные материалы дали повод части населения страны подумать, что многотысячные митинги политически мотивированы и оппозиционные партии манипулируют Зазой Саралидзе. В социальных сетях граждане начали высказываться относительно происходящих в Тбилиси событий каждый утверждал свое. Мнения людей еще больше разошлись после того, как сам Саралидзе призвал политические силы подключиться к митингам, так как один он не в силах "разрушить систему и сменить власть".

Лидеры оппозиционных партий откликнулись на это предложение: в воскресенье утром они провели консультации, а к вечеру организовали свой митинг. Саралидзе участвовал в акции лишь небольшое время, заявив, что ему необходимо быть дома — ухаживать за женой, которой нездоровится.

Власти: дестабилизации не будет

На четвертый день протестов появилась новая реакция представителей власти. Квирикашвили заявил, что перед правящей командой стоит новый вызов — ответить на все вопросы тем людям, у которых возникло чувство несправедливости. Он также указал, что "конкретные радикальные группы хотят посеять нестабильность и ставят абсолютно неправомерные политические требования, однако власти не допустят дестабилизации".

Премьер добавил, что в ближайшие дни состоится внеочередное заседание парламента, на котором будет утвержден состав комиссии по расследованию. МВД уже приступило к повторному расследованию дела. К процессу также активно подключена омбудсмен страны Нино Ломджария.

Оппозиция не сдается

Представители оппозиционных партий и их сторонники, которые в воскресенье вечером провели уже не столь масштабную акцию, заявили, что в понедельник, 4 июня, Заза Саларидзе вместе с оппозиционными лидерами должны встретиться с премьер-министром и начать диалог по роспуску правительства.

Организаторы сообщают, что в случае, если Квирикашвили откажется проводить встречу, в следующее воскресенье они организуют более масштабное собрание, а пока продолжатся ежедневные менее массовые акции протеста.