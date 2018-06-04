В Молдавии проевропейские партии создадут альянс к парламентским выборам

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Выигравший выборы кишиневского мэра Андрей Нэстасе от партии "Достоинство и правда" сообщил, что его партнеры создадут к парламентским выборам альянс проевропейских сил.

За кандидата Нэстасе во втором туре выборов мэра проголосовали 52,57%, за представителя социалистов 47,43%.

"Это общая победа для всех проевропейских сил, я поздравляю международных партнеров и коллег из других партий, которые поддерживали меня. Только благодаря общим усилиям мы смогли получить эту победу, сегодня заложен альянс проевропейских сил, который сможет принять участие в парламентских выборах", — заявил Нэстасе.

Он поблагодарил своих сторонников, а также всех, кто принял участие в выборах и оказал ему доверие. По словам Нэстасе, единство даст партнерам возможность победить и на парламентских выборах (ожидаются в ноябре).

"Мы получили важную победу и это может повториться осенью", — сказал лидер "Достоинство и правда".