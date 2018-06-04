Эстония отмечает День государственного флага

ТАЛЛИН, 4 июн — РИА Новости. Мероприятия, посвященные 134-й годовщине государственного флага Эстонии, пройдут в понедельник в Таллине и других городах республики, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

В этот день по всей Эстонии принято вывешивать государственные флаги. Их поднимают на зданиях всех государственных и местных учреждений. Многие граждане вывешивают флаги на своих домах. Статус государственного праздника День эстонского флага получил в 2004 году. Выходной день по случаю этого праздника в республике не предусмотрен.

По традиции праздничные мероприятия начнутся утром у башни "Длинный Герман" на холме Тоомпеа в Таллине, где расположены здания парламента и правительства страны. С приветственным обращением по случаю праздника выступят спикер парламента Эйки Нестор, архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. В церквях по всей стране пройдут торжественные богослужения.

Днем появления эстонского флага считается 4 июня 1884 года (по новому стилю), когда члены эстонского студенческого общества освятили в городе Отепя сине-черно-белый флаг своей корпорации. Уже в конце XIX века этот триколор воспринимался эстонцами как национальный флаг. Само историческое полотнище сохранилось и оно находится в фондах Эстонского национального музея.

В 1920 году сине-черно-белый флаг официально стал государственным флагом Эстонии. Синий цвет символизирует небо и верность отчизне, черный — родную землю и трудолюбие, белый — простоту, чистоту и светлое будущее.