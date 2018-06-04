SpaceX отложила полет космических туристов к Луне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Компания SpaceX Илона Маска перенесла свой туристический полет к Луне с конца 2018 как минимум на середину 2019 года, сообщает газета Wall Street Journal.

О переносе рассказал официальный представитель SpaceX Джеймс Глисон во время космической конференции в Лос-Анджелесе, при этом он не объяснил причины такого решения и отказался отвечать на вопросы присутствующих.

"SpaceX по-прежнему планирует отправить в космос космических туристов, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", — добавил Глисон.

По данным WSJ, на 2018 год у компании запланировано 28 космических пусков, однако в 2019 году этот показатель снизится на 40% в связи с резким глобальным спадом количества заказов на производство и запуск коммерческих спутников.