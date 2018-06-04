В Нигерии не менее 13 человек погибли в результате двух нападений

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в воскресенье на юго-востоке Нигерии в результате двух вооруженных нападений, сообщает издание Punch.

Как пишет издание, вооруженные люди, предположительно пастухи фулани, напали на спящих жителей одной из деревень в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Нападавшие убили семь человек и ранили шестерых. Убегая, они сожгли несколько деревенских домов и похитили женщину, судьба которой на данный момент неизвестна.

"Предполагаемые пастухи фулани вторглись в нашу деревню сегодня в предрассветные часы, пока люди спали. Они продолжали стрелять, входили в дома людей и нападали на них", — приводит издание слова очевидца.

Также сообщается о нападении группы предполагаемых сектантов в районе Отуркпо. Как сообщили местные власти, пока подтверждена смерть шести человек, но подробности происшествия еще предстоит выяснить. По данным газеты, жертв могло быть восемь. Предпринимаются усилия по задержанию подозреваемых.

Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.