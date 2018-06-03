В Турции трое военных погибли при столкновениях с членами РПК

АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Трое турецких военнослужащих погибли и двое получили ранения в бою с членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в юго-восточной провинции Хаккари, приграничной с Ираком, говорится в полученном РИА Новости в воскресенье сообщении генштаба ВС Турции.

"Третьего июня в провинции Хаккари в результате нападения со стороны членов сепаратистской террористической организации (РПК) с использованием противотанкового оружия три наших товарища по оружию погибли и двое получили ранения, угрозы для их жизни нет", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.