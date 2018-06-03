В бундестаге призвали вернуть Россию в "Большую восьмерку"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россию необходимо вернуть в состав "Большой восьмерки" (G8), заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США в клубе ведущих мировых держав.

"Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть (стран. — Прим. ред.) проводить не хотят", — считает она.

Вагенкнехт также отметила необходимость сотрудничества с Москвой по наиболее важным вопросам.

"Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться", — заявила политик.

В заключение депутат бундестага указала на то, что Берлин должен перестать следовать курсу Вашингтона на мировой арене.

Немецкие политики неоднократно говорили о необходимости восстановления контактов с Россией. Так, в конце мая вице-президент бундестага, член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман заявил, что только партнерские отношения с Москвой могут стать предпосылкой для решения целого ряда важных вопросов. Сама Вагенкнехт еще в 2016 году называла решение об исключении России из "Большой восьмерки" ошибочным.

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

В настоящий момент в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.