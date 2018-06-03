В Сан-Диего неизвестный устроил стрельбу

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу на пути к "рок-н-ролльному марафону" в американском Сан-Диего, сообщает издание 10 news.

Как сообщает телеканал, стрельба произошла в воскресенье около 11.00 по местному времени (21.00 мск). Неизвестный находится на верхнем уровне парковки.

На место происшествия прибыла полиция. По предварительным данным, полицейский получил ранение. Предположительно, ранение он нанес сам себе случайно.