В Тунисе число жертв кораблекрушения возросло до 46 человек

КАИР, 3 июн — РИА Новости. Число жертв кораблекрушения у берегов Туниса возросло до 46 человек, сообщил представитель минобороны (МО) страны.

"Спасатели извлекли тела 46 человек с затонувшего судна", — сказал представитель МО, слова которого приводит тунисская радиостанция Mosaique FM.

Ранее сообщалось, что береговым службам удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда других африканских стран.

Рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находилось порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в ночь на воскресенье в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс.

К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели, которые до сих пор продолжают поиски выживших и извлекают тела погибших.

Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей.