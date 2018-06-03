"Посоревноваться с Путиным": Хантсман признался, зачем окунался на Крещение

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман участвовал в крещенских купаниях, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала Fox News.
"При погружении в воду с такой низкой температурой вы теряете контроль над мышцами и дыхательной системой. Я хотел сделать три погружения, потому что президент Путин поступил так же", — заявил посол.
Хантсман подчеркнул, что хотел продемонстрировать, что способен совершить этот обряд правильно. "Комментаторы в этой стране (в России. — Прим. ред.) в целом отметили, что США сделали все верно", — заключил он.
Путин много лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение. В 2018 году президент окунался в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни.