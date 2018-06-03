"Посоревноваться с Путиным": Хантсман признался, зачем окунался на Крещение

Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018. Архивное фото

Посол США в РФ Джон Хантсман во время купания в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. 21 января 2018. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман участвовал в крещенских купаниях, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала Fox News.

В январе Хантсман принял участие в крещенских купаниях в подмосковном Новоиерусалимском мужском монастыре. По его мнению, подобный шаг позволил ему лучше узнать российскую культуру.

"При погружении в воду с такой низкой температурой вы теряете контроль над мышцами и дыхательной системой. Я хотел сделать три погружения, потому что президент Путин поступил так же", — заявил посол.

Хантсман подчеркнул, что хотел продемонстрировать, что способен совершить этот обряд правильно. "Комментаторы в этой стране (в России. — Прим. ред.) в целом отметили, что США сделали все верно", — заключил он.

Путин много лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение. В 2018 году президент окунался в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни.