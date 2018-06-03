В Госдуме ответили на обвинения в "приватизации" победы в ВОВ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Россия не присваивала себе лавры победителя в Великой Отечественной войне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "кому-то неймется" в России "приватизировать" Победу в Великой Отечественной войне. Он отметил, что воевал весь Советский Союз, добавив, что "делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников".

"Здесь нет того, что Россия "приватизирует" себе какие-то лавры победителя. Это победа всего нашего народа… И там были все: и русские, и армяне, и белорусы, и украинцы, и казахи, весь Советский Союз", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий добавил, что у России с Белоруссией общие цели, общие задачи, общее славянское братство и единое Союзное государство, которое ни в коей мере не должно разрушаться.