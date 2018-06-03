В Кишиневе явка на выборах мэра превысила 35 процентов

КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Больше 225 тысяч избирателей (35,36%) приняли участие в выборах в местные органы власти, сообщила журналистам представитель кишиневского избирательного округа Инна Бабин.
Она призвала тех кишиневцев, кто еще не успел посетить участок, сделать это.
Согласно законодательству Молдавии, второй тур должен пройти спустя две недели после первого. Порога явки на этот раз не будет, выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. Победителем станет тот, кто наберет большее количество голосов.
Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).