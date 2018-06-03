Захарова считает Бабченко абсолютной жертвой СБУ

ХАБАРОВСК, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала журналиста Аркадия Бабченко абсолютной жертвой Службы безопасности Украины после инсценировки его убийства.

Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

"Я убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко. Такого человека, журналиста больше нет. Есть всемирное посмешище, есть человек, который, не важно, какие у него были взгляды, – можем не соглашаться или нет — но больше человека в публичном пространстве, которому бы верили, чьи материалы читали серьезно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что имя Бабченко "вписано в историю мировой журналистики, как человека, который пошел на сделку со своей совестью, профессией".