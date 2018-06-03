Трамп прокомментировал расследование ФБР в отношении Манафорта

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмутился в связи с тем, что ФБР не предупредило его о расследовании в отношении экс-менеджера его предвыборного штаба Пола Манафорта.

"Пол Манафорт пришел в кампанию очень поздно и был с нами очень мало (он представлял интересы Рональда Рейгана, Боба Дола и других в течение многих лет), но нам должны были сказать, что (экс-глава ФБР Джеймс) Коми и его ребята пытались подставить его (Манафорта), и мы бы не нанимали его", — написал Трамп в Twitter

По его словам, особенно удивительно, что эту информацию ему не предоставили даже с учетом того, что было понятно, что президентом может стать только один человек из двух — он или Хиллари Клинтон.

Манафорт обвиняется в отмывании средств на десятки миллионов долларов, в работе лоббистом на украинскую Партию регионов без регистрации иностранным агентом. Также против Манафорта возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов.