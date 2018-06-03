Гамбургский аэропорт приостановил работу до конца дня

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Гамбурга не будет отправлять и принимать рейсы до конца дня в воскресенье, восстановить электроснабжение воздушной гавани, нарушенное из-за короткого замыкания, пока не удается, сообщили власти аэропорта в Twitter.
Immer noch Chaos. Keiner weiß was. #hamburgairport #hamburg #airport pic.twitter.com/VuDCjIqQjW— Michael Janko (@mjanko) 3 июня 2018 г.
Как сообщалось ранее, с 10.00 (11.00 мск) авиасообщение в аэропорту Гамбурга было прекращено после короткого замыкания, которое привело к обесточиванию.
"Аэропорт вынужден приостановить выполнение рейсов до конца дня. Исправить неполадки было невозможно. Аэропорту Гамбурга требуется резервный источник электроэнергии для обеспечения безопасности рейсов", — говорится в сообщении.
Аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии, его пассажирооборот составляет порядка 17 миллионов человек в год.
More and more flights are getting cancelled. No update from the airport, other than that it’s still closed #hamburgairport #Hamburg airport pic.twitter.com/68Jaz4MlAq— Bastian Lopez (@Bastian81818793) 3 июня 2018 г.