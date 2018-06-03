В Киеве ограбили квартиру Кирилла Вышинского

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Киеве ограбили квартиру руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Как рассказала жена журналиста Ирина, в доме все было "вывернуто наизнанку, выдернуты все полки, сломаны тумбочки". При этом дверь была заперта.

"Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда все прошло достаточно аккуратно", — сказала Ирина. По ее предположению, это могли сделать либо обычные воры, воспользовавшиеся отсутствием хозяев, либо "националисты, которые любят везде гадить".

О том, что произошло, она узнала от Доманского, который скинул ей фотографии. Сама Ирина в последний раз была в квартире десять дней назад, после чего в целях безопасности уехала в Россию. Поздно вечером накануне ее отъезда кто-то долго звонил в дверь, но она не стала открывать.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал ограбление типичным мародерством.

Задержание и обыски

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая, а ночью этапировали в Херсон.

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога. Защита уже обжаловала это решение.

При этом у журналиста есть проблемы со здоровьем. Как рассказала его жена, он не может обходиться без некоторых лекарств. Его дважды навещали в заключении украинские правозащитники, российских пока не пускают.

В начале июня, выступая в суде, журналист заявил, что выходит из украинского гражданства, и попросил защиты у Владимира Путина.

Реакция

Восемнадцатого мая у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.

Всего к диппредставительству пришли около двухсот человек.

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.