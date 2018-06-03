Глава парламента Индонезии намерен призвать коллег к поддержке Палестины

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Председатель Народного консультативного конгресса (парламента) Индонезии Зулькифли Хасан намерен призвать участников открывающегося в понедельник в Москве международного форума "Развитие парламентаризма" выступить в поддержку Палестины.
Он рассчитывает, что значение парламентаризма в мировой политике будет только возрастать.
Политик также рассчитывает, что "роль Российской Федерации на международной арене с годами будет лишь расти и это поможет достичь мира и благоденствия".
По инициативе председателя Госдумы Володина 4-5 июня в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма". В воскресенье проходят двусторонние встречи парламентариев стран-участниц форума с председателем и депутатами ГД РФ.