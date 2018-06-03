В Тунисе при кораблекрушении погибли 37 нелегальных мигрантов

КАИР, 3 июн — РИА Новости. Тунисские спасатели извлекли тела 37 нелегальных мигрантов, утонувших в результате кораблекрушения в Средиземном море у побережья Туниса, говорится в сообщении МВД этой североафриканской страны.

Кроме того, удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда африканских стран.

По информации министерства, в субботу около 23 часов по местному времени спасатели получили информацию о терпящем бедствие судне в 16 морских милях от портового города Сфакс.

К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы с участием военных и гражданских служб.