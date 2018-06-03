В США пранк о взорванной бомбе привел к всеобщей панике

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский блогер Джаммал Харраз, выкладывающий видео под псевдонином Араб Энди, устроил пранк, включив в Вашингтонском университете запись с тикающей бомбой и звуками взрыва. Об этом сообщает полиция Сиэтла.

Всю ситуацию пранкер запечатлел на видео. Он зашел в буфет кампуса с телефоном в руке, попросил внимания, после чего все услышали такое сообщение: "C4 была успешно активирована. Отсчет до взрыва бомбы успешно начат".

Это спровоцировало панику, люди начали в срочном порядке выбегать из комнаты. После этого раздался "взрыв" и звуки сирены, кто-то включил пожарную сигнализацию.

"Чуваки, реакции лучше просто нельзя было ожидать, черт!" — комментирует свой поступок автор видео.

Самого Харраза вскоре арестовали, что также попало на видео. Ему предъявили обвинение в угрозе минирования. Журналистка Элисон Гранде присутствовала на суде мужчины. За него назначен залог в 75 тысяч долларов. С точки зрения судьи, Джаммал Харраз "может представлять угрозу общественной безопасности".

Judge sets bail at $75,000 for suspect arrested for UW bomb threat. Judge says Jammal Harraz could be a threat to public safety. Bail $75,000. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/xw7QLK7rTp — Alison Grande (@AlisonKIRO7) June 1, 2018

​Араб Энди зарабатывает на пранках, суть которых сводится к следующему: подписчики платят ему, а он в ответ воспроизводит через динамики те записи, которые они выберут. В других роликах также присутствуют фразы типа "бомба активирована", однако к панике это, судя по всему, еще не приводило.