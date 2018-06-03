В соцсетях раскритиковали выступление украинского спецназа перед детьми

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В соцсетях раскритиковали выступление украинского спецназа в Запорожской области, посвященное Дню защиты детей. Кадры детского праздника с необычной концовкой были опубликованы на YouTube.

По информации портала Obozrevatel.com, в украинском городе Энергодар бойцы взвода специального назначения выступили перед детьми показав им приемы рукопашного боя. В одной из сцен спецназовец "перерезал шею" условного противника, после чего у его напарника из горла "полилась" бутафорская кровь.

Большинство пользователей YouTube сочли подобное выступление жестоким и неуместным.

"Просто жесть, это же детский праздник…", – написал один из пользователей.

"Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме?" — согласились с ним остальные.

В комментариях также отметили, что во время выступления спецназовцы были больше похожи на боевиков, чем на защитников государства.

"В балаклавах, перерезают горло. Да это ИГИЛ* какой-то. Поразительно, что все это демонстрируют на детском празднике, детям", — возмутился пользователь.

Некоторые также осудили отсутствие реакции со стороны присутствующих на празднике родителей.

"И главное все смотрят, никто из родителей не возмущается", — написали в комментариях.

*Запрещенная в России террористическая организация