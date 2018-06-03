В Египте повторно проверят на спорынью пшеницу из России

КАИР, 3 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Египта отправили на повторную экспертизу партию российской пшеницы, задержанной несколько дней назад в порту Сафага на Красном море из-за превышение содержания спорыньи на 0,01%, сообщает новостной портал "Башаир" со ссылкой на осведомленные источники.
"Египет проводит повторную проверку партии российской пшеницы объемом 63 тысячи тонн, после того как она была задержана из-за обнаруженного превышение содержания спорыньи", — говорится в сообщении
Издание уточняет, что проба отправлена для проверки в центральную лабораторию в Каир.