В Египте повторно проверят на спорынью пшеницу из России

КАИР, 3 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Египта отправили на повторную экспертизу партию российской пшеницы, задержанной несколько дней назад в порту Сафага на Красном море из-за превышение содержания спорыньи на 0,01%, сообщает новостной портал "Башаир" со ссылкой на осведомленные источники.

"Египет проводит повторную проверку партии российской пшеницы объемом 63 тысячи тонн, после того как она была задержана из-за обнаруженного превышение содержания спорыньи", — говорится в сообщении

Издание уточняет, что проба отправлена для проверки в центральную лабораторию в Каир.

Ранее СМИ сообщили, что в порту египетского города Сафага была задержана партия российской пшеницы объемом 63 тысячи тонн после обнаружения превышения в зерне уровня содержания спорыньи. При проведении контроля прибывшей в Египет партии российского зерна было обнаружено содержание грибка спорыньи на уровне 0,06%. При этом принятая в Египте максимальная норма соответствует международным стандартам и составляет 0,05%.