МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что жители Закарпатья получили возможность изучать венгерский язык до старших классов, однако все равно недовольны. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.
По ее словам, никакое мировое сообщество не обеспокоено ситуацией с языковым законом в стране.
"Это кто обеспокоен? Чехи, немцы, французы, англичане? Ничего не обеспокоены! Мы получили рекомендации Венецианской комиссии, Европарламент обратился в комиссию, и мы обратились, получили рекомендации. Обеспокоены одни венгры", — отметила Ницой.
Писательница напомнила, что ученики на Украине могут учить венгерский язык в детском саду и затем в средней школе, и только в старших классах должны перейти на обучение на украинском. Вряд ли в этом случае они рискуют забыть родной язык.
"Или вы согласитесь на это, или мы сметем к чертовой собачьей матери эту власть, и будете учить свой венгерский язык на факультативах! Поэтому хватайтесь за эту возможность, пока она есть. И передайте это своей Венгрии!" — резюмировала писательница.
Позже на своей странице в Facebook она также прокомментировала видео.
Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
В прошлом месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.