МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что жители Закарпатья получили возможность изучать венгерский язык до старших классов, однако все равно недовольны. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

По ее словам, никакое мировое сообщество не обеспокоено ситуацией с языковым законом в стране.

"Это кто обеспокоен? Чехи, немцы, французы, англичане? Ничего не обеспокоены! Мы получили рекомендации Венецианской комиссии, Европарламент обратился в комиссию, и мы обратились, получили рекомендации. Обеспокоены одни венгры", — отметила Ницой.

Писательница напомнила, что ученики на Украине могут учить венгерский язык в детском саду и затем в средней школе, и только в старших классах должны перейти на обучение на украинском. Вряд ли в этом случае они рискуют забыть родной язык.

"Или вы согласитесь на это, или мы сметем к чертовой собачьей матери эту власть, и будете учить свой венгерский язык на факультативах! Поэтому хватайтесь за эту возможность, пока она есть. И передайте это своей Венгрии!" — резюмировала писательница.

Позже на своей странице в Facebook она также прокомментировала видео.

"Знаете, в чем проблема украинцев? В том, что мы не даем своим нападающим по рогам. Мы начинаем их уговаривать мирком, ладком. Но достаточно уже. Найдите каждый в себе силы сказать: "Нет", — призвала Ницой.

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

В прошлом месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.