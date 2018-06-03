В Германии после музыкального фестиваля задержали около 80 человек

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Агрессивно настроенная толпа напала на полицейских в немецком городе Дармштадт по окончании крупнейшего в федеральной земле Гессен фестиваля популярной музыки, 15 правоохранителей пострадали, 80 человек задержаны, сообщается в заявлении полиции.
"Согласно последним данным, 15 правоохранителей пострадали. Мотив нападения пока неизвестен. Расследование причин продолжается", — говорится в заявлении полиции.
Как сообщает газета Darmstaedter Echo, нападающие выкрикивали лозунги против полиции.