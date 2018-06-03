В Азербайджане паводок разрушил автомобильный и пешеходный мосты

БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Наводнение продолжается на территории Гекчайского района Азербайджана, в месте, где протекает река Гекчай, автомобильный и пешеходный мосты были разрушены паводком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По словам Наджафли, автомобильный мост и пешеходный переход через реку были взяты под контроль.
"Въезд на автомобильный мост был разрушен паводком, тем самым закрыт вход в район. Расположенный неподалеку от моста старый пешеходный мост также был разрушен. Сотрудники нашего ведомства со вчерашнего вечера держат территорию под контролем", — сказал Наджафли.
Он также отметил, что восстановительные работы начнутся, как только уменьшится уровень воды.