Дутерте послал представителя ООН "к черту"

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил специальному докладчику ООН Диего Гарсия-Саяну отправиться "к черту", сообщает RT.

Дутерте сделал резкое заявление в ответ на критику экспертом судебной системы на Филиппинах.

Ранее глава государства назвал главного судью Марию Лурдес Серено "врагом" и отправил в отставку из-за ее отказа проголосовать за ряд предложений президента. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов назвал подобный шаг угрозой для независимости суда.

"Скажите ему, чтобы не вмешивался в дела моей страны. Пусть идет к черту", — ответил ему Дутерте. Президент также добавил, что не признает его статус докладчика ООН.

Глава Филиппин известен своими резкими и скандальными заявлениями. Так, Дутерте однажды назвал экс-президента США Барака Обаму "сукиным сыном", а генсека ООН Пан Ги Муна и нынешнего главу США Дональда Трампа — дураками.