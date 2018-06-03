В СБУ рассказали о "собеседовании" с журналисткой РИА Новости

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Сотрудники СБУ общались с корреспондентом РИА Новости Ириной Высокович, встреча проходила в рамках "собеседования", передает украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Никто ее не вербовал, с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью", — утверждают в СБУ.

По словам собеседника агентства, за поездку на Украину Высокович якобы получила "большую сумму денег". В пресс-службе также заявили, что журналистка сообщила о вербовке из-за того, что ей "не удалось выполнить задание".

В то же время представитель СБУ не уточнил, в чем именно заключалась "пропагандистская деятельность" Высокович.

СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с силовиками и докладывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович вернулась в Литву, где и рассказала о случившемся.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что попытка вербовки — это "очередной пример пренебрежения со стороны киевского режима профессией журналиста". Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев призвал мировые массмедиа и международное сообщество поддержать Высокович.

Российский МИД также призвал международные инстанции обратить внимание на произвол киевских властей. В ведомстве отметили, что очередная акция силовиков свидетельствует о том, что свободы слова на Украине больше нет.