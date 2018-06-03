МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заместитель исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Александр Линчевский высказался против выделения бюджетных средств на лечение онкобольных за рубежом, поскольку "они все равно умрут". Стенограмму его выступления в Счетной палате опубликовал портал Medicalline.info.
"Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!" — заявил Линчевский.
Он также добавил, что большинство заболеваний, требующих пересадки костного мозга, рано или поздно приводят к смерти пациента.
"Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлит жизнь на неопределенно долгий срок", — сказал чиновник.
C первого января на Украине вступила в действие медицинская реформа, предусматривающая плату за большинство медицинских услуг. Бесплатными для жителей Украины остались визит к семейному врачу, экстренная помощь и роды. В Раде отмечают, что на лечение больных раком было выделено менее 30 процентов от необходимой суммы.