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В мире

"Они все умрут": на Украине выступили против лечения онкобольных за рубежом

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (19)
14:5503.06.2018
(обновлено: 15:17 03.06.2018)
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© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга. Архивное фотоРентгеновский снимок мозга. Архивное фото
© Depositphotos / Khakimullin

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заместитель исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Александр Линчевский высказался против выделения бюджетных средств на лечение онкобольных за рубежом, поскольку "они все равно умрут". Стенограмму его выступления в Счетной палате опубликовал портал Medicalline.info.

Медицинский работник со шприцом. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Если нет денег — умрут": в Раде объяснили, как будут лечить украинцев
По словам заместителя министра, 25 процентов отправленных на лечение больных умирают. Он отметил, что такая статистика показывает малоэффективность программы.

"Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!" — заявил Линчевский.

Он также добавил, что большинство заболеваний, требующих пересадки костного мозга, рано или поздно приводят к смерти пациента.

"Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлит жизнь на неопределенно долгий срок", — сказал чиновник.

C первого января на Украине вступила в действие медицинская реформа, предусматривающая плату за большинство медицинских услуг. Бесплатными для жителей Украины остались визит к семейному врачу, экстренная помощь и роды. В Раде отмечают, что на лечение больных раком было выделено менее 30 процентов от необходимой суммы.

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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexandr Alex
Если так рассуждать, то медицину вообще можно закрывать как класс. Ведь действительно, с этой планеты ни кто живым не уйдет. Давайте ляжем и будем помирать, так что ли? Для многих людей, да же еще один день с близким бесконечно дорог.
15:02
03.06.2018
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tvell
Если подорожник не помогает то украинское здравоохранение бессильно !!!
15:01
03.06.2018
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