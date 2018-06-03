СМИ: сразу три немецких министра призвали правительство к диалогу с Россией

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министры трех федеральных земель на севере Германии призвали правительство страны к диалогу с Россией, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Так, глава правительства земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил: "Нам не нужно больше санкций, нам нужны дипломатия и сотрудничество". Он подчеркнул, что предыдущие меры, принятые против России, не сильно изменили ситуацию.

"Германия должна способствовать тому, чтобы мировая центробежная сила не взяла верх", — пояснил он.

С ним согласилась премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

"Диалог должен продолжаться и тогда или как раз тогда, когда разногласия имеют место", — отмечает она.

Она похвалила Ангелу Меркель за то, что они "снова усиленно ищут диалога". По ее словам, ослабление санкций не первый шаг к сближению, однако оно могло бы быть результатом такого диалога.

Отдельно Швезиг упомянула "Северный поток — 2", призвав прекратить попытки блокировать строительство газопровода.

"Северный поток — 2" важен не только для Мекленбурга — Передней Померании, но и для всей Германии", — считает она.

Глава правительства федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн поддержал коллег в том, что касается ослабления напряженности в отношениях, однако политику санкций назвал верной.

Немецкие политики и раньше призывали власти Германии к диалогу с Россией. В мае в интервью Die Welt Швезиг отметила, что этого хотят большинство жителей страны. Бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в апрельском интервью газете Bild заявил, что Германия не должна воспринимать всю Россию и ее народ как врага.