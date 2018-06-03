В Донбассе к линии соприкосновения прибыла иностранная делегация

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Иностранная делегация прибыла к линии соприкосновения для проверки обстановки в подконтрольных Киеву районах, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня в район населенных пунктов Луганское и Светлодарское, для ознакомления с ситуацией на линии боевого соприкосновения, прибыла иностранная делегация из трех человек во главе с представителем посольства Франции в Украине Изабель Дюмон", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в период работы комиссии с целью дискредитации руководства народных республик в районе Светлодарской дуги возможны провокации со стороны украинских силовиков, включая постановочные обстрелы, для фиксации которых будут привлечены работающие там украинские телеканалы "ICTV", "112-Украина", "1+1".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.