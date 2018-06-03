В Британии начали проверять источники доходов богатых россиян, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) проводит расследование в отношении 120-140 владельцев крупных активов в стране, "значительная часть" которых "русские или связаны с русскими", сообщает газета Times.

Как заявил Times руководитель отдела по кибермошенничеству и экономическим преступлениям NCA Дональд Тун, специалисты проверяют "от 120 до 140" владельцев так называемого "имущества неясного происхождения". Он подчеркнул, что представители NCA намерены "разобраться с коррумпированными элитами и их незаконным богатством", а не с гражданами той или иной страны.

По словам источника газеты в британском правительстве, "очень значительная доля" тех, в отношении кого ведется расследование, "русские или связаны с русскими". По данным издания, после инцидента в Солсбери власти расширили расследование именно в отношении бизнесменов, связанных с Россией.

В начале марта В Солсбери были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия. Москва категорически это отрицает.

После этого случая премьер Великобритании Тереза Мэй пригрозила заморозить государственные счета России, если они "будут угрожать жизни и имуществу британских граждан".