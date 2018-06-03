В Словении проходят досрочные парламентские выборы

БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Граждане Словении выбирают в воскресенье на досрочном волеизъявлении 90 депутатов парламента страны из 1,6 тысячи кандидатов, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Решение о досрочных (восьмых после введения многопартийной системы — ред.) выборах президент Словении Борут Пахор принял в середине апреля, после того, как 14 марта премьер-министр Миро Церар заявил, что подает в отставку. Одной из причин отставки премьера стало решение Верховного суда Словении об отмене итогов референдума 2017 года о крупном проекте правительства Церара по финансированию железной дороги Копер — Дивача.

Немногим более 3 тысяч избирательных участков были без инцидентов открыты в воскресенье в 7.00 (8.00 мск) и продолжат работу до 19.00 (20.00 мск), правом голоса обладают свыше 1,7 миллиона словенских граждан.

"Первые данные о явке будут обнародованы в 12.30 (13.30 мск), по данным на 11.00 (12.00 мск). Следующие будут сообщены в 17.30 (18.30 мск) по данным на 16.00 (17.00 мск). Первые результаты голосования станут известны в 19.30 (20.30 мск)", — сообщила ГИК.

Депутаты избираются на четырехлетний срок. Согласно результатам соцопросов, фаворитом кампании является Словенская демократическая партия (SDS) Янеза Янши (премьер в 2004–2008 и 2012-2013 годах). Правоцентрист и бывший глава правительства с антимигрантской риторикой и поддержкой венгерского премьера Виктора Орбана может претендовать на 25% голосов.

На втором месте, согласно результатам опросов, движение бывшего актера комедийного жанра и мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца (LMŠ), который прославился радиопародиями на президента Пахора и экс-премьера Яншу.

Партия современного центра (SMC) ушедшего в отставку в марте премьера может претендовать на третье место. Движение 55-летнего юриста Церара набрало на внеочередных выборах в 2014 году 34,61% голосов и получило 36 из 90 мест в парламенте Словении.