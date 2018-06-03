Слова немецкого политика о Гитлере спровоцировали скандал

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Лидера немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Александра Гауланда обвинили в преуменьшении преступлений нацизма после его комментариев о Гитлере на конференции в Тюрингии, пишет газета Bild.

Гауланд заявил, что Гитлер и нацисты — "темное пятнышко (буквальный перевод слова Vogelschiss, которое употребил лидер AfD "птичье д****о". — Прим. ред.) за более чем тысячу лет истории успешной Германии", имея в виду, что во все остальные эпохи Германия была великой страной.

"Да, мы признаем нашу ответственность за двенадцать лет <…> Но у нас славная история, которая, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем двенадцать чертовых лет", — добавил он.

Слова Гауланда многие восприняли крайне негативно. Так, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии, заявила в интервью Die Welt: "Пятьдесят миллионов погибли во время Второй мировой войны, во время холокоста, во время тотальной войны, и называть это темным пятнышком — это такой удар в лицо жертвам, это такое преуменьшение того, что происходило во имя Германии".

Представитель "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт назвала комментарии Гауланда "ударом в лицо" людей, переживших холокост, и их потомков.

Представитель фракции Свободной демократической партии Германии в бундестаге Марко Бушман заявил в интервью медиагруппе Funke: "Любой политик, намеренно пытающийся принизить значение нацистской диктатуры и холокоста, дает понять, насколько зловещей является его точка зрения о событиях в Германии".

Пользователи в соцсетях также возмутились.

"Систематическое уничтожение более чем шести миллионов евреев, синти и ромов, а также гомосексуалистов — это не темное пятнышко. Состояние его мозга больше соответствует этому термину", — пишет Dia Melartopaeus.

"Если он выглядит как нацист, говорит как нацист и ведет себя как нацист, то, скорее всего, он нацист", — пишет про Гауланда R.Astlos.

"Дорогие мои подписчики по всему миру, я бы хотел извиниться за то, что у нас в Германии снова есть фашистская партия в парламенте. Мне стыдно за мистера Гауланда и расистскую партию правого крыла "Альтернатива для Германии". Они не Германия, и они не одержат победу", — пишет Graf_Fencheltee.

"Тысяча лет истории успешной Германии? Я бы не назвал фиаско в Первой мировой войне или геноцид гереро и нама (африканские народы. — Прим. ред.) успехом", — пишет Josef Schugt.

По итогам выборов в бундестаг в сентябре 2017 года "Альтернатива для Германии" заняла третье место, получив 12,6 процента голосов.