В ДНР заявили, что силовики блокируют работу беспилотников ОБСЕ

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о препятствовании работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе со стороны украинских силовиков – создаются помехи для работы беспилотников.

"Украинские силовики продолжают препятствовать работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. По нашим данным, во все бригады вооруженных сил Украины Наевым (командующим Объединенных сил Украины в Донбассе Сергеем Наевым) отданы распоряжения на применение средств радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотников миссии", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Цель этих действий – недопущение вскрытия представителями ОБСЕ запрещенного минскими договоренностями вооружения вблизи линии соприкосновения", — добавил он.

Басурин пояснил, что факты блокирования беспилотников ОБСЕ зафиксированы в районе подконтрольных Украине городов Константиновка и Волноваха.