В Докучаевске четыре дома и ЛЭП повреждены при обстреле со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (31)

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Четыре дома, газопровод и линия электропередачи повреждены в городе Докучаевск в Донбассе при обстреле со стороны украинских силовиков в воскресенье.

"В результате обстрелов населенного пункта Докучаевск со стороны украинских силовиков повреждения получили четыре домостроения по улице Пролетарской", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что в результате обстрела перебит газопровод и линия электропередачи.