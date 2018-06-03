МИД призвал отреагировать на попытку вербовки СБУ российской журналистки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия призывает профильные структуры по всему миру и международное сообщество отреагировать на попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости Ирину Высокович, заявили в МИД.

Как отметили в ведомстве, этот случай еще раз подтверждает, что свобода слова на Украине больше не существует.

"Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом", — говорится в комментарии департамента информации и печати.

Попытка СБУ завербовать Высокович в Херсоне провалилась после того, как журналистка предала гласности подробности этой акции украинской спецслужбы.

Попытка вербовки

СБУ хотела завербовать Высокович, у которой есть украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

После нескольких часов беседы с украинскими спецслужбами без протокола, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако вернувшись в Литву, Высокович рассказала о попытке вербовки.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия украинских спецслужб очередным примером пренебрежения Киевом профессией журналиста. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев призвал журналистов и международное сообщество поддержать Высокович.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что Россия в состоянии защитить своих журналистов.