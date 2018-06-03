"Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Попытка СБУ завербовать журналистку РИА Новости Ирину Высокович – очередное подтверждение, что свобода мнения на Украине прекратила существование, говорится в заявлении МИД РФ.

Попытка украинскими спецслужбами завербовать журналиста РИА Новости Ирину Высокович в Херсоне провалилась после того, как Ирина предала гласности подробности этой акции украинской спецслужбы. СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович вернулась в Литву и рассказала о попытке вербовки.

"Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.