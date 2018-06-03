В Киргизии погибла в ДТП победительница международного конкурса красоты

БИШКЕК, 3 июн — РИА Новости. Победительница международного конкурса красоты 2018 года погибла в автоаварии на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"ДТП произошло 2 июня в 21.10. Водитель такси не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте. Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии" — пишет агентство.

По данным издания, трагедия произошла накануне поздно вечером.

Как отмечается, погибшая Сания Шакирова представляла Киргизию на международном конкурсе красоты Miss Universe Beauty, который прошел с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг. Конкурс состоялся под патронажем модельера Пьера Кардена. Шакирова победила в номинации Missis world.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Миссис Мира-2018 Сания Шакирова © Sputnik / Табылды Кадырбеков Миссис Мира-2018 Сания Шакирова

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