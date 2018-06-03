Агент ФБР, сделав сальто на танцполе, выстрелил в человека

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Агент ФБР, танцующий в баре Денвера, подстрелил человека. Видеозапись опубликовал в Twitter корреспондент NEWS9.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ — Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 июня 2018 г.

​На кадрах видно, как человек на танцполе делает сальто, и у него падает оружие. Поднимая пистолет, он случайно нажимает на спусковой крючок и попадает в одного из зрителей.

Жизни раненого мужчины ничего не угрожает. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.