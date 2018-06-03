Силовики 20 раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (27)

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК говорили о трех нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 20 раз", — сказал представитель ведомства.

В ополчении добавили, что силовики выпустили 37 мин по территории ДНР, при обстрелах использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: минометы 120 миллиметров – три мины; минометы 82 миллиметра – четыре мины; Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 17 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – восемь мин; минометы 82 миллиметра – пять мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 222 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.